Kurz vor acht Uhr wurde am Donnerstag in der U6-Station Michelbeuern eine Fahrscheinkontrolle durchgeführt. Zur Kontrolle gebeten wurde dabei auch der 38-Jährige. Der Mann konnte jedoch keinen gültigen Fahrausweis vorweisen, daraufhin entbrannte ein Streitgespräch zwischen dem ertappten Schwarzfahrer und dem 34-jährigen Kontrolleur, berichtete die Wiener Polizei am Freitag.