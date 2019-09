„Das Auto hat sich mehrmals überschlagen, die Personen wurden herausgeschleudert und blieben in der Nähe des Mini-Vans liegen. Die genaue Ursache, warum der Wagen überhaupt abgestürzt ist, steht noch nicht fest. Aber ich denke es war Unachtsamkeit. Außerdem war die Straße vom Regen nass“, erklärte Einsatzleiter Michael Eberharter gegenüber der „Krone“.

Am Weg zur Arbeit

Im Auto befanden sich fünf tschechische und albanische Mitarbeiter eines Alpinhotels, die auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz waren. Zwei Männer und eine Frau erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurden mit drei Hubschraubern in verschiedene Krankenhäuser geflogen. Ein weiterer Insasse wurde mit leichten Verletzungen mit der Rettung ins Krankenhaus Zell am See gefahren. Eine Frau überstand den Absturz unverletzt und wurde später in ihr Quartier gebracht.