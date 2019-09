Mit weiten Augen und offenen Mündern gehen viele Besucher des Ars Electronica Festivals durch die Linzer Postcity. Es gibt so viel zu sehen, dass niemand alles schaffen kann. Das heurige Thema „Out of the Box. Die Midlife-Crisis der Digitalen Revolution“ wird durch verschiedene Schwerpunkte illustriert. Künstliche Intelligenz (KI) beherrscht den Diskurs, unzählige Exponate arbeiten mit ihr und zeigen, was sie schon alles kann. Was den einen beeindruckt, kann einen anderen aber auch beunruhigen. So entsteht fast automatisch eine Diskussion zwischen den Besuchern über Nutzen und Bedrohung dieser Technologie - und das ist genau das, was das Festival will.