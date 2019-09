19 Mal stach der 19-Jährige auf das Opfer ein

In der Wohnung Marias in Zinnowitz, die sie unter einem Vorwand betraten, habe K. seinem Opfer von hinten einen wuchtigen Stich in den Hals versetzt. Maria habe „Aua!“ und „Hör auf!“ gerufen. Dann habe er sich auf die am Boden liegende Frau gesetzt und ihr zahlreiche weitere Stiche am Kopf und Hals zugefügt, während G. ihre Beine festgehalten habe. Die Tat habe nur wenige Minuten gedauert. Die Gerichtsmedizin stellte insgesamt 19 Stichverletzungen fest.