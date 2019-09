Die Ferienkation Sports4Fun feierte in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen und war auch im Jubiläumsjahr mit knapp 5000 Teilnehmern ein Riesenerfolg. An insgesamt fünf Standorten konnten Kinder und Jugendliche auch heuer im Bundesland Salzburg in den Sommerferien täglich verschiedene Sportarten ausprobieren.