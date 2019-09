„Das sagt alles, was man über diesen Mann wissen muss“

Das wenig einfühlsame Auftreten des Premiers sorgte bei seinen Gegnern für empörte Reaktionen. „Johnson hat die Schüler im Stehen warten lassen, und - wenig überraschend - eine von ihnen scheint in Ohnmacht gefallen zu sein“, sagte die innenpolitische Sprecherin der oppositionellen Labour-Partei, Diane Abbott. „Er hat gesehen, was da passiert ist, und hat es ignoriert. Das sagt alles darüber aus, was man über diesen Mann wissen muss - und wie wichtig ihm in Wahrheit der Polizeidienst ist.“