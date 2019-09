Pilot verhindert, Ausfall drohte

Der Familienvater Michael Bradley, er war mit seinem kleinen Sohn am Weg in den Urlaub, hatte gesehen, dass der geplante Flug verspätet sei, wie er in dem Video erklärt. Der Mann ist selbst Easyjet-Pilot und rief daraufhin bei seinem Arbeitgeber an. Dort erfuhr er, dass der eigentliche Pilot der Maschine verhindert sei, es drohte der Ausfall des Fluges, wie mehrere Medien berichteten.