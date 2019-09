„In den Sommerferien sind wir gemeinsam mit der Polizei alle Klagenfurter Schulen abgefahren und haben nach Mängeln entlang der Schulwege gesucht“, sagt Klagenfurter Verkehrsreferent Christian Scheider. Der Vizebürgermeister will die Verkehrsfallen so schnell wie möglich beseitigen lassen. Bei Bedarf werden Zebrastreifen neu markiert oder „Vorsicht Kinder“-Tafeln aufgestellt. „Für die Kleinen muss einfach ein gefahrenloser Weg zur Schule gewährleistet sein“, sagt Scheider. So wurde auch die Querung der vierspurigen Pischeldorfer Straße entschärft. „Hier färbten wir den Schutzweg neu und stellten eine Ampel mit Druckknopfanlage auf. Nur wenn Fußgänger diesen drücken, schaltet sich die Anlage für Fahrzeuge auf rot“, der Klagenfurter Stadtrat.