Eine Weichenstörung just in jener Haltestelle, die noch einige Monate von der Linie durchfahren wird, hat die U4 am Freitagmorgen vorübergehend teilweise lahmgelegt. In der Station Pilgramgasse waren Probleme aufgetreten. Erst seit Anfang der Woche war - pünktlich zum Schulstart - die Linie wieder auf der gesamten Strecke unterwegs gewesen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.