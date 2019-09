Nachdem zwei Nutzer von E-Zigaretten gestorben waren und rund 200 weitere an einer rätselhaften Lungenerkrankung litten, nahm die Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) die Produkte genauer unter die Lupe. Bei dem nun in den Fokus geratenen Stoff, der in vielen der sogenannten Liquids - Flüssigkeiten, die verdampft werden - vorkommt, handelt es sich demnach um ein Öl, das aus dem Vitamin E gewonnen wird. Die Ermittler hätten das Vitamin-E-Azetat in Proben von Cannabisprodukten gefunden, die die Erkrankten zuvor geraucht hatten. In einigen US-Bundesstaaten ist der Verkauf von entsprechenden THC-Produkten erlaubt.