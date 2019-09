Der Coach weiß genau, was er tun will - aber auch, was er sicher nicht tun will: „Ich war nie ein Jammerer, zeige auch nicht öffentlich mit dem Finger auf Spieler - mein Job ist es voranzugehen, Lösungen zu finden.“ Ein Mitgrund, dass man so schlecht wie erst einmal in den letzten zwölf Jahren (2014/15 ebenfalls fünf Punkte nach sechs Runden) startete, ist die Verletzungsmisere: Handl und Jarjué, beide ursprünglich für die Young Violets geholt, bildeten zuletzt das zentrale Abwehrduo. „Wenn plötzlich vier Innenverteidiger fehlen, bekäme sogar Salzburg Probleme“, sagt Ilzer.