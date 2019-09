2. Drittel

Die Schweden kamen mit mehr Schwung aus der Kabine, setzten sich in der ersten Minute im Drittel der Grazer fest - Nihlstorp musste zwei-, dreimal rettend eingreifen. Doch nach rund 24 Minuten war der schwedische Goalie gegen seine Landsleute machtlos, Joel Lundqvist (Zwillingsbruder vom New York Rangers NHL-Stargoalie Henrik) fälschte unhaltbar vor ihm zum 1:2 ab. Und in Unterzahl klingelte es rund vier Minuten später erneut, zum Glück für die 99ers jedoch nur an der Unterkante der Latte und der Puck sprang wieder raus. Kollektives Durchatmen war angesagt. Und wieder nur zwei Minuten später stand King plötzlich allein vor Johan Mattsson, scheiterte aber am Schlussmann von Frölunda. Selbes Bild auf der Gegenseite: Simon Hjalmarsson scheiterte im Eins-gegen-eins am hervorragend reagierenden Nihlstorp.