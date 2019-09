Der 19-Jährige wurde von der Rettung in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol eingeliefert. Der 52-Jährige begab sich in Salzburg mit Verletzungen unbestimmten Grades selbständig in ärztliche Behandlung. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Unfallstelle wurde von 25 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Lofer geräumt.