Österreichs U21-Nationalteam ist erfolgreich in die Qualifikation für die EM 2021 in Slowenien und Ungarn gestartet. Die ÖFB-Auswahl setzte sich am Donnerstag auswärts gegen Gruppe-3-Underdog Andorra allerdings nur mit 3:1 durch. Bereits am Montag (16 Uhr) wartet auf die Schützlinge von Coach Werner Gregoritsch die nächste Hürde, da geht es in Durres gegen Albanien.