Was bietet man potenziellen Urlaubern, denen die Welt offen steht, damit sie trotzdem dem Grünen Herz die Treue halten? Unsere schlauen Touristiker setzen auf das, was unsere Großeltern schon gesagt haben: „Liebe geht durch den Magen“. Und tischen daher jetzt vier Tage lang herrlichste Köstlichkeiten in der bayrischen Hauptstadt auf – um den Deutschen damit buchstäblich Gusto zu machen auf Urlaub in unseren weiß-grünen Gefilden.