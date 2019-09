Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr. Die 55-jährige Steirerin war mit ihrem Hund im Bereich des Kreuzbergls spazieren. Plötzlich lief ein Bullterrier auf sie zu, der in einiger Entfernung seines männlichen Besitzers unterwegs war, und biss ihr in den Oberschenkel.