Als die Frau Schluss gemacht hatte, begann die Tortur, erzählt Jörg Dostal, Anwalt des Opfers: „Die ganze Familie lebte in Angst und Schrecken.“ Vor allem der Vater des Opfers, ein Unternehmer, hatte psychisch schwer zu kämpfen. Über Wochen hat der Afghane Drohungen geäußert, nutzte dafür Nacktbilder der Frau: 28 Bilder schickte er laut Anklage an die Familie, aber auch an Freunde und sogar Geschäftspartner des Opfer-Vaters. Dazu erstellte er sogar Fake-Accounts in Sozialen Netzwerken.