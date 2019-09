Die Kehrseite der Medaille: 90 Starts und Landungen pro Monat bis tief in die Nacht hinein sind bereits der Durchschnitt. Die Anrainer stöhnen: „Fenster offen zu lassen oder gar am Balkon zu sitzen ist einfach unmöglich geworden“, sagt Georg Hardinger, der an der Karl- Adrian-Straße wohnt: „Dazu kommt die Kerosin-geschwängerte Luft, überall liegt schmieriger Ruß.“ 938 Starts und Landungen zählte man an der Aiglhof-Kreuzung im Jahr 2018.