„Ich war verzweifelt und wusste nicht, was ich tun soll“, erzählt Carina Heilig, eine angehende Grafik-Designerin, der „Krone“. Die junge Frau war auf dem Weg zu Job-Terminen in Wien. Doch beim Stopp in Salzburg fuhr ihr der Bus davon. Die Polizei rettete die Situation.