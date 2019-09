Der Fliegerhorst Hinterstoisser: Normalerweise ein Militärflugplatz, den Zivilisten nur mit zahlreichen Ausnahmegenehmigungen und Kontrollen betreten dürfen. Bestens bewacht und kontrolliert wird man zwar auch dieser Tage, die Einblicke bei der Airpower 2019 sind mögliche Wartezeiten (diese sollen laut Auskunft des Bundesheeres maximal zehn Minuten betragen) aber mehr als nur wert. Rund 200 Fluggeräte aus rund 20 Nationen gibt es heute und morgen zu bestaunen, schon am Mittwoch und am Donnerstag donnerte es bei den zahlreichen Testflügen am Murtaler Himmel gewaltig.