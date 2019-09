Weil die Nachbarn im Garten Fisch gegrillt hätten, hätte sie kein Auge mehr zugetan, so Cilla Carden aus Perth: „Es war verherrend, ein Gestank wie in einem Affenkäfig.“ Als Veganerin verabscheue sie den Geruch gegrillter Tiere. Also klagte die Australierin kurzerhand ihre Nachbarn, berichtet die „Daily Mail“. Laut der Anklage behauptete die Frau, der Geruch wäre dermaßen störend, dass sie ihren Garten nicht mehr nutzen könne.