Für Österreichs Beachvolleyballer hat es am Donnerstag im World-Tour-Turnier in Rom kein Erfolgserlebnis gegeben! Clemens Doppler/Alexander Horst zogen gegen die Brasilianer Andre/George im Gruppe-H-Duell mit 0:2 (-15,-15) den Kürzeren. Ähnlich deutlich (-13,-15) fiel die Niederlage von Martin Ermacora/Moritz Pristauz in Pool G gegen die Niederländer Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen aus.