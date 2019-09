Gilbert lancierte seinen entscheidenden Angriff wenig später. Das Hauptfeld mit den Favoriten und dem Niederösterreicher Hermann Pernsteiner als Tages-27. hatte 3:02 Minuten Rückstand auf den 37-Jährigen. In der Gesamtwertung ist Pernsteiner 8:44 Minuten hinter Roglic weiter Elfter. Großschartner ist nun 53. Nach zwei topografisch eher einfacheren Teilstücken dürften die Anwärter auf den Gesamtsieg der Spanien-Radrundfahrt am Freitag in der 13. Etappe (166,4 Kilometer) wieder stärker gefordert sein. Besonders der 6,8 Kilometer lange Schlussanstieg nach Los Machucos hat es mit bis zu 25 Prozent in sich.