In der Nacht auf Mittwoch schlugen in Haiming und Ötztal-Bahnhof noch unbekannte Täter gleich dreimal zu: Sie stahlen aus dem Verkaufsraum eines Obstlagers, den Geschäftsräumen einer Firma und dem Waldbad insgesamt mehrere hundert Euro Bargeld. Ein vierter Einbruch in das Restaurant des Waldbads blieb erfolgslos. An allen Gebäuden entstand durch die gewaltsame Vorgehensweise erheblicher Sachschaden.