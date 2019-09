Ärgerlich. Der Flughafen suche nach einer Lösung: „Wir sind mit der Airline bereits in Kontakt. Wir haben im Sommer leider das Problem, dass es durch das Wetter und den vielen Flugverkehr oftmals zu Verspätungen kommt“, so Sprecher Alexander Klaus. Aber: Gänzlich verhindern lassen sich späte Landungen nicht: „Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, angemeldete Flugzeuge landen zu lassen“, so Klaus.