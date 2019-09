Wer steckt hinter dem mutmaßlichen Angriff?

Das kann die ÖVP noch nicht sagen. „Jedenfalls aber waren hier Profis am Werk, das riecht für mich nach Auftragsarbeit“, so Kravitz. Kosten würde ein derartiger Auftrag weit über 100.000 Euro, sagte er. Es sei schwierig, die anonymen Täter zu finden - allerdings hätten sie ihre Spuren „nicht sauber verwischt“. Man dürfe sich also durchaus Hoffnungen machen. Bei ähnlichen Fällen in anderen Ländern wird meist Russland hinter den Attacken vermutet.