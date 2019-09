Strand als Flirtzone

„Reisen eignen sich hervorragend dazu, neue Menschen kennenzulernen: Die Urlauber eint dieselbe Ausgangslage, an einem fremden Ort zu sein. So fällt es viel leichter, mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen und eventuell gemeinsam neue Orte zu entdecken. Das birgt viele Chancen für Flirt-Willige - aber auch Gefahren, wenn es unterschiedliche Erwartungen an die Liebelei gibt“, so John-Lee Saez, Regional Director bei checkfelix.