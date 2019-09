Die Spieler, die nachrücken, hätten laut Baumgartlinger natürlich „andere Themen“, die sie in ihrem Alter beschäftigen würden. Er will daraus aber auch Kraft schöpfen. „Das ist das Schöne am Teamsport und auch am Nationalteam“, sagte der Routinier von Bayer Leverkusen. „Für mich ist das belebend. Ich fahre immer gerne her und werde so viel und so lange ich kann für das Nationalteam spielen.“