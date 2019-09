Der einzige nicht in Europa spielende Profi ist der seit Sommer beim FC Sao Paulo engagierte Dani Alves. Bekanntgegeben wird die Top-Elf in diesem Jahr wie auch die Sieger der Wahl zum Weltfußballer am 23. September in der Mailänder Scala. Die Zusammensetzung der Weltauswahl wird auf Grundlage der Stimmen von Tausenden Profifußballern entschieden. Bei der Abstimmung werden jeweils ein Torhüter, vier Verteidiger, drei Mittelfeldspieler und drei Stürmer gewählt.