Tanzpalast lädt zur Revival-Feier in die Halle B

Wer bereit für eine Reise in die Vergangenheit ist, kann ab 13 Euro Vorverkaufstickets erstehen. Partygäste, die tiefer in die Tasche greifen wollen, können um 84 Euro VIP Diamond Karten erstehen, diese beinhalten einen eigenen Eingang, gratis Garderobe, Snacks, All you can Drink und die beste Sicht vom Balkon. Tickets gibt es HIER