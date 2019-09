Auf die Frage, wieviele „Gefährder“ mit radikal-islamistischem Hintergrund sich derzeit in der Steiermark befinden, kommt die brisante Antwort: In Bezug auf 47 Personen könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie einen „verfassungsgefährdenden Angriff“ vornehmen könnten! Zudem würden sich derzeit zehn Dschihad-Rückkehrer in der Steiermark aufhalten - davon sechs in Haft, aber vier auf freiem Fuß.