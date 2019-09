Es geht himmelwärts! Die Zukunft des Personen- und Individualverkehrs liegt in der Luft: Die sogenannte Urban Air Mobility soll mittels Drohnen die Umwelt schonen und das Transportwesen revolutionieren. Der technische Entwicklungsstand ist bereits weit fortgeschritten. Auch die heimische Post startete bereits einen Probebetrieb mit Drohnenzustellung im ländlichen Gebiet. Studiogast Andreas Perotti, Marketingchef der FACC AG, spricht mit uns über die Zukunft von Drohnentaxis & Co in Österreich.