Weniger auffällig ist der zweite nomenklatorische Fauxpas. Natürlich soll man ihn „Taikan“ aussprechen, analog zum Macan. Allerdings stammt der Name aus dem Türkischen und müsste folglich „Taitschan“ gesprochen werden. Warum? Der Name Taycan setzt sich zusammen aus den Begriffen „tay“ und „can“. Tay heißt Fohlen, Can steht für Seele, Leben, lebendig, lebhaft. Taycan wäre dann also ein lebhaftes Fohlen. So weit, so gut, wenn man Can nicht Tschan aussprechen würde.