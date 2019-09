In deinen Texten steckt immer viel Humor, Ironie und Doppelbödigkeit. Ist es dir wichtig, Themen wie den Feminismus eben nicht mit der Brechstange nach vorne zu kehren?

Es ist mir extrem ernst, dass immer Humor da sein muss. (lacht) Mir ist schon bewusst, was so passiert und unterstütze meine Kolleginnen - ich bin wahnsinnig loyal. Aber das Brechstangensystem funktioniert bei mir in meiner Kunst nicht. Ich löse das besser über Bilder und Musik, als mir ein T-Shirt mit einer klaren Botschaft zu kaufen. Das passt einfach nicht zu mir. Ich spreche feministische Themen in den Songs nicht so direkt an. Ich will niemandem den Penis abschneiden, was oft in solchen Texten passiert. Für mich ist auch feministisch, eine Frau kennengelernt zu haben, die mir neue Facetten des Lebens zeigt. Wir sind im gleichen Alter und lassen uns nicht sagen, was wir tun oder nicht tun sollen. Für mich ist das Poesie. In der Popmusik ist auch der Anspruch, unterhaltsam zu sein und ich bin sehr gerne unterhaltsam. Ich entertaine und will sehen, dass die Leute tanzen und lachen und eine schöne Zeit haben.