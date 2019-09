Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt und Depperter das Lieblingsschimpfwort der Wiener - zwei Fakten, die sich in keinem Satz besser zusammenfassen lassen als in dem Spruch des Ex-Bürgermeisters Michael Häupl: „Mei Wien ist net deppert.“ Eine neue Studie zur Stadt zeigt: So denken, fluchen und leben wir.