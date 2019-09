Großes Medieninteresse an Stadionwald in Klagenfurt

Einige dieser Autoren hatten eine lange Anreise - etwa aus Russland oder Amerika. Das Gros jener Journalisten ist aber aus Europa. „Das ist ein sehr interessantes Projekt. Es sieht wirklich beeindruckend aus. In Russland und anderen Balkan-Staaten stehen einige leere Stadien aus Sowjet-Zeiten. Es wäre eine Überlegung wert, ob man dort auch so etwas installieren könnte“, erzählt Una Meistere, Journalistin bei einem Kunstmagazin in Lettland.