Die Highlights danach: Mit Team USA bei Olympia in Pyeongchang und der Meistertitel mit Mannheim. „Es war wunderbar, zur Meisterparade kamen weit über 40.000 Menschen.“ Schon vorher aber klar: Der DEL-Klub plant nicht mehr mit ihm. „Es war eine Enttäuschung. Ich denke, ich habe alles erfüllt, was es zu erfüllen gab. Habe fest gescort, wir haben den Titel geholt.“ Zum Bulls-Glück unterschrieb Kolarik noch in der Finalserie in Salzburg. Und will noch was beweisen.