Minimal-invasive Eingriffe unter Narkose

Bei der so genannten Sialendoskopie wird eine winzige Kamera in die Speicheldrüse eingeführt. So können Steine sichtbar gemacht und mit Mikro-Zangen entfernt sowie Engstellen ausgedehnt werden. „Der Eingriff erfolgt unter kurzer Narkose und ist risikoarm“, heißt es von den tirol kliniken. Früher musste die Speicheldrüse operativ über einen Schnitt am Hals ganz entfernt werden. Diese Zeiten seien aber vorbei. Neben der Sialendoskopie gibt es auch die Laser-Lithotripsie, ein minimal-invasiver Eingriff, bei dem die Steine mit Laser-Strahlen zerstört werden. Nach einer Entfernung können Patienten noch am selben Abend schmerzfrei essen.