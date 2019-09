Ganz offen gebe ich es zu: Ich habe mich in Madeira verliebt. Und ich werde wieder hinfliegen, auch wenn Fliegen nicht ganz so meine Sache ist. Und so kam es auch recht ungelegen, dass unser AUA-Airbus, der sommers zweimal die Woche direkt von Wien Funchal ansteuert, einmal wegen zu viel Flugverkehr über Europa und einmal wegen zu wenig Fluglotsen Umwege machen musste; rund um Mallorca und Madrid; retour mit einem Abstecher über Paris. Der „Final approach“, also der Endanflug, kann dann auch noch was: die vielleicht spektakulärste 180-Grad-Kurve direkt zur auf Stelzen gebauten Landebahn – und wir sind da. Endlich.