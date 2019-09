Über vielen Landesteilen hängen am Freitag meist dichte Wolken. Die Sonne kommt oft nur zwischendurch etwas heraus, am ehesten am Nachmittag im Norden. Mit etwas Regen ist vor allem in der Südhälfte zu rechnen. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Alpenostrand sowie im östlichen Flachland stellenweise auch lebhaft aus nördlichen Richtungen. Auf Frühtemperaturen von neun bis 17 Grad folgen Tageshöchstwerte von 14 bis 23 Grad.