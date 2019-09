1995 machten Will Smith und Martin Lawrence zum ersten Mal als harte Jungs unter der Regie von Action-Großmeister Michael Bay die Straßen von Miami (un)sicher. 2003 gab es dann noch eine actionreiche Fortsetzung, danach schienen die „Bad Boys“ in Pensionen gegangen zu sein. Immer wieder war in den letzten 17 Jahren über eine Rückkehr des Duos gesprochen worden, doch erst jetzt haben sich Will Smith und Martin Lawrence als Ermittler-Duo Mike Lowrey und Marcus Burnett wieder zusammengerauft. In „Bad Boys for Life“ dürfen die beiden ein weiteres Mal zusammen Miami vor dem Verbrechen beschützen - selbstverständlich in gewohnt haarsträubender Manier und sprücheklopfend bis zum Ende, wie der erste Trailer nun zeigt.