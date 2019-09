Bisher keine „Backstop“-Alternativen vorgelegt

Einer von Johnsons größten Kritikpunkten am von seiner Vorgängerin Theresa May mit der EU ausverhandelten Abkommen ist die sogenannte Backstop-Regelung für die Grenze zwischen Irland und Nordirland. Das Abkommen sieht vor, dass keine Kontrollen an der Grenze Irland-Nordirland eingeführt werden sollen. Dies hält die EU für unverzichtbar, um neue Konflikte auf der Insel zu verhindern. Allerdings müsste Großbritannien so lange Teil einer Zollunion bleiben, bis eine andere Lösung gefunden ist, die Kontrollen überflüssig macht.