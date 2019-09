Jamaikas Fußball-Frauen sind aufgrund ausstehender Zahlungen für ihre erste WM-Teilnahme in den Streik getreten. Man werde bis auf weiteres in keinem Bewerb mehr antreten, schrieb Starspielerin Khadija Shaw auf Instagram. „Es geht nicht nur ums Geld, es geht um einen Wandel. Ein Wandel, wie Frauenfußball gesehen wird, besonders in Jamaika“, schrieb die Spielerin von Girondins Bordeaux.