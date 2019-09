Die Wahrscheinlichkeit, dass andere Stammzellen geeignet sind, liegt auch nur bei 1:500.000 - trotzdem gibt man die Hoffnung nicht auf. Im Zuge des Feuerwehrfests in St. Margarethen, am Samstag von 16 bis 20 Uhr, können sich Spender registrieren. „Wir hoffen auf viele Unterstützer“, sagt die Familie. In Österriech sind übrigens nur 0,8 Prozent der Bevölkerung registriert, was auch traurig stimmt.