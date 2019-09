Banden-Chef war bei Einbrüchen dabei

Beide Männer nannten den Namen des Kopfs der kriminellen Bande. Dieser ist auch der Grund dafür, warum der Prozess in Klagenfurt stattfand. Der Mann, der noch nicht ausgeliefert wurde, war bei einem Einbruch in Klagenfurt 2014 dabei, weswegen alle weiteren Straftaten der Bande von den Justizbehörden in Kärnten abgewickelt werden. In dem umfangreichen Fall gibt es weitere offene Ermittlungen, bei denen das Landeskriminalamt Oberösterreich federführend ist, teilweise aber auch bereits rechtskräftige Verurteilungen, sagte Staatsanwältin Tanja Wohlgemuth. Richter Christian Liebhauser-Karl erklärte, Ausmaß und Summen seien in diesem Fall außergewöhnlich. Die Zusammenarbeit mit den slowakischen Behörden funktioniere sehr gut, die Beweislast im aktuellen Verfahren bewertete er als „erdrückend“. Nichtsdestotrotz wertete der Schöffensenat die Geständnisse als wesentliche Milderungsgründe. Erschwerend wirkten die Vorstrafen sowie der hohe Schaden. Der 30-Jährige nahm seine dreijährige Strafe an, der 66-Jährige erbat sich Bedenkzeit. Staatsanwältin Wohlgemuth gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.