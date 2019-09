Eine fehlende Hundeleine hat am Mittwochvormittag im Wiener Bezirk Leopoldstadt zu einem Polizeieinsatz geführt. Zwei Männer waren zunächst verbal in Streit geraten, die Auseinandersetzung mündete in eine Rangelei - beide Kontrahenten trugen Blessuren davon. Auch ein Messer war bei dem Streit im Spiel.