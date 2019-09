Bei diesem Anblick kann einem der Appetit vergehen - und durchaus zu Recht. Denn hier wurde auf so gut wie jede hygienische Maßnahme schlichtweg verzichtet. Beamte der Grenzpolizei in Passau machten am Mittwoch in einem Wiener Auto eine wahrlich unappetitliche Entdeckung: Insgesamt 33 geschlachtete Spanferkel lagen übereinander gestapelt, ungekühlt und ungeschützt im Laderaum des Fahrzeugs. Zu diesem Zeitpunkt war der Wagen mit der Fracht bereits mindestens zehn Stunden unterwegs.