Skulpturen im Hof, ein Fassaden-Sgraffito, Brunnenanlagen, Statuen und Plastiken: Kunst im öffentlichen Raum gibt es in Salzburg an vielen Stellen, nur wahrgenommen wird sie selten. Auch über den Künstler oder die Entstehungszeit der Werke wissen nur die wenigsten Bescheid. Ein Stadtspaziergang klärt nun über die Werke in Salzburg Süd auf.