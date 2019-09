„Bin an der Seite meines Freundes“

Die beiden großen Klubs von Sao Paulo sendeten ihre Beileidsbekundungen via Twitter. „Ich habe ihn aufwachsen sehen. Es darf einfach nicht wahr sein. Ich bin an der Seite meines Freundes. Ruhe in Frieden, Danilo“, meldete sich auch Italien-Legende Francesco Totti zu Wort. Er wurde gemeinsam mit Cafu 2001 italienischer Meister.