Zwischenfall auch im Kaunertal

Auch im Kaunertal mussten am Mittwoch zwei deutsche Alpenvereinsmitglieder aufgrund von Erschöpfung geborgen werden. Die beiden waren gegen 10.30 Uhr in den Nordgrat des Schweikert eingestiegen. Die Alpinisten kletterten den gesamten Grat in einer Seilschaft und waren sehr langsam unterwegs, teilte die Polizei mit. Als sie gegen 19.00 Uhr immer noch nicht am Gipfel, aber komplett erschöpft waren, setzten sie einen Notruf ab. Der Polizeihubschrauber holte die beiden und flog sie unverletzt zur Verpeilhütte.